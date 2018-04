Nieuwe Nissan Micra opvallend zuinig

Door: BV

Nissan gedraagt zich behoorlijk schizofreen in Genève. Het merk presenteert er de Juke in wereldpremière. Dat is een compacte SUV met een lijnenspel dat kwalificeert als gewaagd en motorversies die -alvast in theorie- die spanning ook in de praktijk kunnen brengen. En dan is er nog de nieuwe Micra. Die wordt niet langer in het Britse Sunderland gebouwd (daar wordt plaats gemaakt voor de Juke) maar loopt onder meer in het Indische Chennai van de band. Het autootje komt in liefst 160 landen op de markt. Het kleintje is dan ook gemaakt om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Originaliteit en karakter stonden niet hoog op het lijstje.

Zuinigheid was duidelijk wel een prioriteit. Voorlopig heeft Nissan het over twee 1.2l benzinemotoren. De eerste is atmosferisch, de tweede heeft een turbo. In het eerste geval wordt de Micra 80pk en 108Nm sterk en bedraagt de uitstoot 115gr/km. De geblazen variant levert 98pk en 142Nm en stoot slechts 95gram CO2 uit. Dat is minder dan de meeste Eco-auto's met dieselmotoren.