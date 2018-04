Kia Venga aan de stekker

Door: BV

Het was niet meteen het grootste nieuws in Genève, maar Kia knutselde van z'n kleine monovolume -de Venga- een elektrische versie in elkaar. Die heeft lithium-ion-polymeerbatterijen (24kWh sterk) onder de vloer zitten en wordt aangedreven door een 80kW en 280Nm sterke elektromotor.

De batterijen aan het stopcontact helemaal opladen duurt 8u en dat levert een autonomie van 180km op. De sprint kan in 11,8 seconden en de topsnelheid is gelimiteerd tot 140km/u. De Venga EV snel opladen kan ook. Dan volstaan 20 minuten om 80% van de laadcapaciteit aan te vullen.