Minder autodiefstallen, meest Fords

Door: BV

Het aantal autodiefstallen in ons land daalt gevoelig. Volgens cijfers van de federale politie werden tijdens de eerste negen maanden van 2009 exact 10.789 auto's gestolen. Daardoor liggen de cijfers voor heel 2009 wellicht lager dan de 15.759 stuks die in gans 2008 werden ontvreemd. De daling sinds de eeuwwisseling is spectaculair. In 2000 werden in België nog haast 41.000 auto's gestolen.

Autodiefstal wordt moeilijker gemaakt door de betere beveiliging en hogere traceerbaarheid van nieuwe wagens. Niet verwonderlijk dan dat vooral oudere wagens worden gestolen. Het gros is ouder dan 7 jaar. Ben je eigenaar van een Ford, VW of Opel in die categorie, dan loop je het meest kans. Tijdens de eerste drie trimesters van vorig jaar werden meer dan 3.500 wagens van die merken gestolen, maar ook Mercedes en Peugeot zijn populair.