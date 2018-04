20% Vlaamse wegen scoort onvoldoende

Door: BV

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft voor de dertiende keer z'n rapport over de "Toestand van het Vlaamse wegennet" voorgesteld. En dat was -weinig verrassend- niet goed. Meer dan 10% van de snelwegen en 17% van de gewestwegen is in slechte staat. Daarbovenop is nog eens 10% van de autosnelwegen en nog eens 17% van de gewestwegen in een erbarmelijke staat. Dat wil zeggen dat structureel onderhoud op die wegen niet gewoon noodzakelijk is, maar zelfs al achterstand heeft opgelopen. Let wel; de cijfers zijn gebaseerd op bevindingen uit de jaren 2007 en 2008 en wie met enige regelmaat de auto neemt, zal aan den lijve hebben ondervonden dat de conditie er de jongste twee jaar niet op is verbeterd. De winterschade wordt evenwel ondergebracht in een apart rapport dat eind april verwacht wordt.

Minister Hilde Crevits kondigde aan het achterstallig onderhoud tegen 2020 te willen wegwerken. Daarvoor wordt de komende tien jaar € 84 miljoen extra uitgetrokken (of ruwweg de helft van wat de herziening van de fiscaliteit voor bedrijfswagens op één jaar tijd opbrengt). De autosnelwegen zijn eerst aan de beurt, daarna volgen de gewestwegen. Voor het opknappen van de winterschade begroot Crevits alvast € 11,5 miljoen. Die komt bovenop de € 104 miljoen die Vlaanderen in 2010 uitgeeft aan structureel onderhoud. Cijfers over de toestand van wegen die niet onder één van beide categorieën vallen, zijn er niet.