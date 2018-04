Atomik Fiat 500 is niet van deze planeet

Door: BV

Fiat toonde samen met Chrysler een elektrische 500 op het Autosalon van Detroit in januari van dit jaar, maar over serieproductie is niets geweten. Geen nood, want er komt wel degelijk een elektrische 500 - zelfs als Fiat er zelf geen werk van maakt. Op de Top Marques-beurs in Monaco debuteert deze Atomik 500. Dat het kleintje wordt voorgesteld op een evenement waar doorgaans peperdure bolides staan te blinken, heeft alles met de prestaties te maken.

De Atomik 500 is gebaseerd op een Abarth 500, maar de aandrijflijn is vervangen door een lithium-metaal-fosfaatbatterij met een elektromotor die omgerekend zo'n 300pk levert en de vier wielen aandrijft. Dat betekent dat de sprint naar 100km/u amper 5,6 tellen in beslag neemt en dat de eerste kilometer al na 26 seconden achter je ligt. Exclusiviteit is ook gegarandeerd want er komen niet meer dan 50 exemplaren. Over de prijs is -wellicht niet toevallig- nog niets geweten.