Elektrische Golf, hybride Passat en E-Up op komst

De nieuwe, in Genève voorgestelde, Touareg bestaat meteen als hybride. Verder heeft VW nog niet veel in z'n kaarten laten kijken. Tot nu, want het merk zet z'n plannen voor de toekomst uiteen. De ambities liegen er niet om, tegen 2018 wil VW marktleider zijn op vlak van elektromobiliteit.

Volgend jaar komt er al een testvloot van 500 Golfs met elektrische aandrijving. Een hybride versie van de Jetta wordt voorgesteld in 2012 en in 2013 moeten zowel hybride- als elektrische versies van de Golf in de catalogus te vinden zijn. Een hybride Passat komt er datzelfde jaar. De supercompacte Up! komt er eveneens in een geheel elektrische variant en ook die wordt in 2013 geïntroduceerd.