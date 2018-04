Lagonda super-SUV geeft teken van leven

Door: BV

Lagonda is een legendarische naam die inmiddels enkele decennia slaapt onder de vleugels van Aston Martin. Maar het bedrijf onthulde al in 2008 plannen om onder die merknaam een nieuwe reeks producten te ontwikkelen. Er werd toen ingezet op een hyperluxueuze SUV (meteen concurrentie voor de Spyker D12 Peking to Paris die nu met de hulp van Saab doorontwikkeld wordt) en een berline. Aston Martin heeft onvoldoende technische know-how of fondsen om die producten van nul te ontwikkelen, maar Mercedes zou bereid zijn de architectuur (onderstel, motoren, transmissie) te leveren. De GL dient als donor voor de SUV en er wordt luidop nagedacht over een Rolls-Royce-concurrent met de S-Klasse als basis.

Afgelopen jaar toonde Lagonda al hoe z'n SUV eruit zou kunnen zien, en deze zopas bij het Europese patentbureau geregistreerde afbeeldingen tonen dat de Britten doorzetten. Het is onduidelijk wanneer de productie van de Lagonda cross-over zou starten, maar we mikken op 2012. Wordt in elk geval vervolgd...