Lagonda SUV komt nog steeds

Door: BV

Aston Martin had al aangekondigd het merk Lagona nieuw leven in te willen blazen. Historisch gezien zou dat luxemerk wel eens in het vaarwater van de sportieve bolides van het merk, en zeker van de vierdeurs Aston Martin Rapide kunnen komen. Daarom zal Aston het over een andere boeg gooien. De eerste Lagonda wordt naar alle waarschijnlijkheid een cross-over. Daar kregen we in maart al een impressie van en nu zijn er meer beelden van de hyperluxueuze SUV. Een vierdeurs berline die op comfort gericht is, en het de Rolls Royce Ghost moeilijk mag gaan maken, staat ook nog op het verlanglijstje van de Aston Martin-directie.

Het Britse luxemerk heeft onvoldoende motoren en platformen om bovenstaande plannen te realiseren, maar geen nood, het heeft een partner. En die is niet de minste. Mercedes zal instaan voor de bodemplaat en aandrijflijn. Die van de GL voor de voorlopig nog naamloze SUV en die van de S-Klasse voor de berline. Lagonda kan op die manier wellicht zelfs van hybride-techniek profiteren.