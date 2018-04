McLaren geeft inzicht in ontwikkeling MP4-12C

Door: BV

De legendarische McLaren F1, destijds de snelste productieauto ter wereld, dateert al van 1993. En de McLaren Mercedes SLR is nu definitief verleden tijd. Mercedes heeft met de SLS reeds z'n geheel binnenshuis gebouwde opvolger klaar. En McLaren? Dat brengt in 2011 de MP4-12C op de markt; de eerste (en krachtigste) uit een reeks van vier McLarens. We weten al hoe de nieuwe McLaren eruit komt te zien en in de video (bij dit item) geeft McLaren tekst en uitleg bij de ontwikkeling. Het publiek moet immers opgewarmd worden. We verwachten daarom nog meer van dit soort video's.

Enkele cruciale cijfertjes gaf McLaren eerder al vrij. De grotendeels in carbon opgetrokken MP4 krijgt een 3,8l V8 turbocentrale die zo'n 600pk zal uitbraken. De sprinttijd schat de autobouwer zelf in "een lage drie tellen" en topsnelheid zal minstens 320km/u bedragen.