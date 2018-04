Volvo XC30 in de maak

Door: BV

Het succes van de Volvo XC60 heeft invloed op de productplanning van het Zweedse automerk. Het merk is niet zinnens om de BMW X1 de Q3 waar bij Audi aan gewerkt wordt en de BLK waar bij Mercedes aan gedacht wordt, vrij spel te geven in het segment van de compacte "premium" SUV (daarom staat de Nissan Juke die dit jaar gelanceerd wordt niet in het lijstje - die is niet premium).

Op het platform van de volgende generatie C30, S40 en V50 wordt gewerkt aan een compacte SUV. Dat wordt eveneens gebruikt voor de fonkelnieuwe Ford Focus. De looks zullen veeleer een mengeling zijn tussen de dynamische lijnen van de zopas voorgestelde Volvo S60 en de eerder genoemde XC60. In 2012 zou de XC30 een feit moeten zijn.