Meer over de Volvo S60

Door: BV

Vorig jaar kregen we op het Autosalon van Detroit al een stevig voorsmaakje van het nieuwe, meer sensuele design dat Volvo de tweede S60-generatie wou geven. Bij de eerste beelden van het productiemodel bleek de vorm grotendeels intact gebleven, maar veel technische details wilden de Zweden toen nog niet kwijt. Nu wel.

Uiteraard spendeert Volvo nogal wat aandacht aan de veiligheidssnufjes. Dodehoekscanners kennen we al. Daarom is er extra aandacht voor het Pedestrian Detection met Full Auto Brake. Bij snelheden tot 35km/u herkennen scanners voetgangers en gaat de Volvo bij een nakende aanrijding desnoods helemaal zelf de remmen in. Bij hogere snelheden houdt het bedrijf het op het "temperen" van de impact. Ook het elektronische differentieel op de vooras doet bij Volvo z'n intrede. Hier heet het Corner Traction Control; een naam die een realistischer verwachtingspatroon schept maar niettemin in de bochten zorgt voor een betere stuurrespons. De stabiliteits- en tractiecontrole is uitgebreid met een systeem dat koersafwijkingen bij het nemen van een bocht sneller detecteert en daardoor vlotter accurater kan ingrijpen.

De S60 wordt 4,63m lang en daarmee blijft de groeischeut beperkt tot minder dan 3 centimeter. De wielbasis wordt echter dik 5cm groter en in de breedte komt er ook telkens een drietal centimeter bij. Ondanks een uitgebreidere veiligheidsuitrusting en een stijvere structuur blijft het meergewicht beperkt tot 25kg.

De S60 komt op de markt met drie diesel- en twee benzinemotorisaties. De topper wordt de T6 die een drieliter zes-in-lijn tussen de voorwielen krijgt. Goed voor 304pk en 440Nm. Dat is voldoende voor een sprinttijd van 6,5 tellen en een begrensde pieksnelheid van 250km/u. En zelfs de topversie is zuiniger geworden met een verbruik van 10,2l. Eronder komt een direct ingespoten viercilinder met 203pk en 300Nm koppel. Ook die sprint nog in 7,7 tellen naar 100 en is tot 235km/u in staat. Het verbruiksgemiddelde van deze versie bedraagt 7,9l. Later komen er extra benzinemotoren met een slagvolume van 1,6 tot 2 liter en vermogens tussen 150 en 240pk.

Bij de dieselversies wordt de D5, nog steeds een 2,4l vijfcilindercentrale, de topper. Die combineert een vermogen van 205pk met 420Nm trekkracht. In ruil voor 5,9l/100km gaat die in 7,8 tellen naar 100km/u. De topdiesel haalt 235km/u. Eronder komt dezelfde motor, met vijf pitten, maar een tot 2 liter gekrompen slagvolume. Die eenheid is 160pk en 400Nm sterk. Onder het nieuwe D3-label garandeert die motor een sprinttijd van 9,2 tellen, een top van 220km/u en een verbruiksgemiddelde van 5,2l/100km. Alle motoren hebben standaard een met de hand te roeren zesbak. Een automaat met net zo veel versnellingen pluk je desgewenst uit de optielijst. Een DRIVe-versie met de inmiddels overbekende 115pk sterke 1,6l diesel volgt in het kielzog van de lanceermotoren. Daarmee zal de S60 gemiddeld niet meer dan 4,3l/100km. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 115gr/km.

Net als de nieuwe Audi A1, wordt deze S60 in België gebouwd. Elk jaar moeten er 90.000 stuks van het nieuwe model uit de productiehallen rollen. Die worden ongeveer evenredig verdeeld over Europa, Azië en de VS. Die twee laatste markten worden overigens op een specifieke onderstelafstelling getrakteerd. Die is een pak minder stug dan bij ons. Na de zomer is de S60 bij de dealer te bewonderen. Wie hem eerder wil zien, zakt best af naar Genève. Daar staat de nieuweling over enkele weken al te blinken.