Saab produceert weer

Door: BV

Vandaag is de assemblagelijn van Saab in het Zweedse Trollhättan weer opgestart. Dat is een gevolg van de geslaagde overname van het merk door de Nederlandse sportwagenbouwer Spyker. De herstart volgt op een intermezzo van zeven weken.

De aanstormende Saab 9-5 liep als eerste van de band. Geen productiemodel, maar een exemplaar dat nog zal dienen om de laatste kwaliteitstesten te ondergaan. Over enkele maanden wordt het product, dat afgelopen jaar al op het Salon van Frankfurt werd voorgesteld, in de verkoop. Nu Saab een onafhankelijke fabrikant is, wordt ook de 9-3 Cabrio in Zweden gebouwd. Voorheen liep dat model bij Opel in Rüsselsheim van de band. Als volgend jaar ook de break-versie van de 9-5 gelanceerd wordt, bouwt Saab in één fabriek vijf verschillende modellen.