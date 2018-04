GM EN-V Concept

Door: BV

General Motors en haar strategische partner Shanghai Automotive Corp. (SAIC) hebben in Shanghai hun visie op de persoonlijke mobiliteit van de toekomst voorgesteld. Verschillende projecten worden onderzocht, maar GM bestempeld het voertuigconcept EN-V als het meest veelbelovende. Het bedrijf toont vandaag niet één maar meteen drie toepassingen.

EN-V (Electric Networked Vehicle) EN-V is een elektrisch tweepersoonsvoertuig, ontworpen om de zorgen rondom files, de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, de luchtkwaliteit en de betaalbaarheid van de steden van morgen te verlichten. De drie modellen vertegenwoordigen drie verschillende kenmerken die het plezierige karakter van toekomstige mobiliteit benadrukken: Jiao (Trots), Miao (Magie) en Xiao (Lach). De studiemodellen worden van 1 mei t/m 31 oktober tentoongesteld in het SAIC-GM paviljoen op de World Expo 2010 in Sjanghai.

Het EN-V studiemodel was geïnspireerd op het Personal Urban Mobility and Accessibility (P.U.M.A.) prototype, dat door GM in samenwerking met Segway werd ontwikkeld en dat in april 2009 werd onthuld. Het wordt aangedreven door elektromotoren in elk van de twee aandrijfwielen. De motoren leveren niet alleen vermogen voor acceleratie, maar zorgen tevens voor het afremmen en stoppen. De draaicirkelstraal is vergeleken met die van de conventionele auto's van nu drastisch teruggebracht, waardoor de EN-V bij wijze van spreke ‘op een muntstuk omdraait'. De motoren worden gevoed door lithium-ion-batterijen die minimaal 40 kilometer autonomie garanderen. Opladen kan in een gewoon stopcontact. Door het Global Positioning System (GPS) te combineren met vehicle-to-vehicle communicatie en technologieën die de afstand tot objecten meten, kan het EN-V studiemodel zowel handmatig worden bestuurd als zelfstandig rijden.

Zijn mogelijkheid om zelfstandig te rijden biedt de belofte om verkeersopstoppingen te verminderen, omdat EN-V in staat is automatisch de snelste route te berekenen op basis van real-time verkeersinformatie. Het studiemodel maakt tevens gebruik van draadloze communicatie om een ‘social network' te creëren dat door de bestuurder en inzittende kan worden aangewend om tijdens het rijden contacten met vrienden of zakelijke relaties te onderhouden. De mogelijkheid om met andere voertuigen en de infrastructuur te kunnen communiceren zou ook het aantal ongelukken drastisch kunnen reduceren.

De studiemodellen wegen minder dan 500 kilogram en zijn ongeveer 1,50 meter lang. Het koetswerk en het dak van EN-V zijn vervaardigd uit koolstofvezel, speciaal getint Lexan en acryl, materialen die normaal gesproken eerder worden gebruikt in racewagens, militaire vliegtuigen en de ruimtevaart vanwege hun sterkte en lichtgewicht kenmerken. Ter vergelijking: een gemiddelde auto weegt tegenwoordig meer dan 1.500 kilogram en is drie keer zo lang. Bovendien vergen de auto's van nu meer dan 10 vierkante meter aan parkeerruimte en staan ze meer dan 90% van de tijd geparkeerd. De smallere afmetingen en grotere wendbaarheid van EN-V's zorgen er voor dat dezelfde parkeerplaats ruimte biedt aan vijf keer zoveel EN-V's als aan conventionele auto's.

Xiao (Lach) werd ontworpen door het designteam van GM Holden in Australië, terwijl het uiterlijk van Jiao (Trots) het resultaat is van de designers van GM Europe en Miao (Magie) tot stand kwam in de General Motors Advanced Design Studio in de Amerikaanse staat Californië. Elke EN-V heeft een uniek designthema om de flexibiliteit van het aandrijfplatform te onderstrepen. Xiao zorgt voor een meer vrolijke uitstraling, dankzij zijn ‘gumball blue' lak en nautisch geïnspireerde ontwerp. Miao dankt het grootste deel van zijn designkenmerken aan de industrie voor elektronische consumentenproducten, getuige zijn slanke en gespierde uitstraling. Bovendien hebben de ontwerpers Miao gebruikt voor innovatieve verlichtingsoplossingen, waaronder het intensieve gebruik van LED-verlichting. De designinvloeden van Jiao, met duidelijke lijnen en een opvallende afwerking, stammen voornamelijk af van hoge-snelheidtreinen en de Chinese operamaskers.