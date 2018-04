Mazda koopt hybride technologie bij Toyota

Door: BV

Op een moment dat de meeste autobouwers tenminste op één of andere manier experimenteren met hybride-technologie, blijft het bij Mazda angstvallig stil. Niet dat de Japanners helemaal geen ecologische troefkaarten in hun mouw hebben zitten... Het merk is er de jongste tijd (als één van de weinigen) in geslaagd het gewicht van z'n producten te beperken én het werkt aan spectaculair zuinige benzinemotoren (SKY geheten). Die laatste verwachten we ergens de komende twee jaar op de markt.

Maar nu gaat Mazda dan toch de hybride-toer op. Alle technologie vanaf nul ontwikkelen, vonden de Japanners te gek gezien de expertise van sommige andere merken. Ze zijn daarom maar bij de buren van Toyota gaan aankloppen. Dat merk levert haar HSD (Hybrid Synergie Drive) technologie, die onder meer onder de Prius en de Auris huist, maar ook voor bijvoorbeelde de Lexus CT200h gebruikt wordt, graag aan Mazda.

Wie een hybride Mazda wil, kan die vanaf 2013 gaan ophalen in Japan. Dan wil het merk de eerste modellen op de thuismarkt commercialiseren. Europa volgt ook, maar als alles volgens plan verloopt, pas in 2015.