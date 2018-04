Lexus GX460: wat is er aan de hand?

Door: BV

In de VS heeft Toyota twee dagen geleden de verkoop van de Lexus GX460 gestopt (in feite de Toyota Land Cruiser, maar met een andere motor en een specifieke afstelling), nadat het Amerikaanse Consumer Report een "niet kopen"-advies had gegeven. De Amerikaanse test-aankoop had immers een potentieel veiligheidsrisico bij het model ontdekt. Wanneer het gaspedaal abrupt wordt losgelaten in een bocht bij hoge snelheid, breekt de GX460 immers uit. Dat overstuur is overigens een volstrekt normale, fysische reactie. De stabiliteitscontrole komt tussenbeide, maar volgens de organisatie te laat. Als de SUV tijdens het schuiven van de weg raakt of een hindernis (als een borduur) raakt, bestaat de kans dat het voertuig op z'n zij eindigt. Toyota, dat lessen trok uit de recente gaspedaalhistorie, heeft de verkoop daarom tijdelijk gestaakt.

Twee dagen later kondigt Toyota aan dat het de elektronica heeft herzien. De stabiliteitscontrole komt nu vroeger tussenbeide en het overstuur wordt daardoor in de kiem gesmoord. Dat betekent ook meteen dat de Lexus GX460 minder levendig stuurt. Wat was er dan aan de hand met de GX460? Helemaal niets.