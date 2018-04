Ferrari 599 GTO al uitverkocht

Door: BV

De snelste Ferrari die ooit het levenslicht zag - dat is de 599 GTO. Een goede week geleden gaf het bedrijf de eerste officiële details vrij en nu, nog voor de Wereldpremière van het model op het Autosalon van Bejing, zijn alle 599 stuks reeds besproken.

De 599 GTO gebruikt technologie die is uitgetest op de 599XX die uitsluitend voor circuitgebruik bestemd is. De GTO is ook 195kg lichter dan de 599 GTB waar hij op gebaseerd is. De 6 liter V12 is bovendien opgekitteld tot 670pk en 620Nm. De nieuwe GTO haalt 100km/u in 3,35 tellen, is tot meer dan 335km/u in staat en heeft vanaf 100km/u slechts 32,5 meter nodig om tot stilstand te komen. En een rondje op Ferrari's eigen Fiorano testcircuit neemt 1 minuut 24 seconden in beslag - sneller dan de Enzo.