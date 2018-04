Door: BV

In Korea zijn de eerste beelden van de volgende generatie Hyundai Accent opgedoken. Die zijn clandestien geschoten. De Accent wordt eind dit jaar in Azië en de VS gecommercialiseerd. De Europese ambities van deze vierdeursvariant zijn onbestaande, maar het diep gesculpteerde lijnenspel -met duidelijk verwijzigingen naar de aanstormende i40 / Sonata- is wel een indicatie van hoe een opvolger voor de huidige i30 eruit komt te zien.