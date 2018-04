Maybach wordt opgefrist voor MY2011

Door: BV

We wisten al dat Maybach z'n limousines, de 57 en 62 -cijfertjes die staan voor de lengte van de modellen-, opfrist. Maar het überluxemerk van Mercedes heeft pas nu de details vrijgegeven.

De facelift is bijzonder bescheiden. Dat hoort zo in dit segment. In de hertekende voorbumper zitten voortaan LED dagrijlichten, de uitlaten achteraan zijn een beetje hertekend en de koplampen zijn vernieuwd. Voortaan bestaan ze uit twee ovalen optieken. De 19-duimers van de normale versie en de 20-duimsvelgen van de S-variant kregen ook een nieuw design. Aan de binnenkant is de komst van een nieuw, centraal 19-duims scherm de grootste nieuwigheid.

De V12 biturbo van de Maybach tekent onveranderd voor 550pk. De S-versies worden opgekitteld van 612 naar 630pk. Op de prestaties heeft dat nauwelijks invloed. Het verbruik gaat wel wat omlaat. Voortaan zijn beide varianten goed voor een verbruikgemiddelde van 15,8l. Dat was 16,4 voor de S.