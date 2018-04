Eerste Opel Ampera gebouwd

Door: BV

In GM's fabriek in Warren (in Michigan, VS) is de eerste Opel Ampera van de band gerold. Het gaat nog om een preproductiemodel. Het eerste van een reeks die gebruikt zal worden om het ontwerp te testen, botsproeven te ondergaan en het concept verder fijn te stellen. De definitieve productiestart van het model dat vorig jaar in maart debuteerde op het Autosalon van Genève, is pas voor de tweede helft van 2011. Opel moet ons dus nog even warm houden.

De Ampera is het tweelingbroertje van de Chevrolet Volt. Beide modellen delen de structuur en aandrijflijn. De aandrijving geschiedt geheel elektrisch. Op een volle batterijlading kan het model 60km afleggen. Om de autonomie uit te breiden tot meer dan 500km wordt daarna een generator op conventionele brandstof ingeschakeld.