Autoverkoop april: +20%

Door: BV

Afgelopen maand april werden in ons land 57.309 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is een flinke stijging van 20,3% ten opzichte van crisisjaar 2009. De cijfers voor de eerste vier maanden van 2010 zijn eveneens positief. Er werden dit jaar al 218.606 nieuwe wagens in het verkeer gebracht - 14,2% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De top 5 van afgelopen maand bestaat uit (in aflopende volgorde) Renault, Peugeot, VW, Citroën en Opel. Die merken wisten respectievelijk 6.425, 6.041, 5.942, 5.002 en 4.641 klanten te ronselen.

De positieve cijfers voor de auto's zijn niet bij de andere voertuigsegmenten terug te vinden. Er worden een handvol minder bestelwagens verkocht dan in 2009, bij de trucks tot 16 ton MTM bedraagt de daling goed 18% en bij de zware vrachtwagens ging er meer dan 20% af.

Ook de verkoop van motorfietsen kende al betere tijden. De cijfers waren in april 11,1% onder die van vorig jaar en het gecumuleerde verlies voor 2010 bedraagt momenteel 12,5%.