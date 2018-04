Porsche 911 GT2 RS komt in september

Door: BV

Bij Porsche wordt hard gewerkt aan nog maar eens een gemenere variant van de 911. We kunnen het aantal beschikbare versies inmiddels niet meer tellen... maar de 911 GT2 RS die clandestien gekiekt is op een dealerpresentatie van het merk komt helemaal bovenaan het gamma. De voorstelling volgt pas in september en het prijskaartje bedraagt volgens de eerste geruchten zo'n € 240.000. Daarvoor krijg je wel een 911 die de Carrera GT op z'n doos kan geven. De GT2 RS zou liefst 620pk en meer dan 700Nm achter de hand houden.

Géén enkel cijfer is officieel op dit moment, maar de aanwezige dealers zou een sprinttijd van nul naar 100km/u in 3,2 tellen beloofd zijn. Wordt vervolgd...