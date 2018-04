Door: BV

Het is al meer dan drie jaar geleden dat General Motors nog eens een kwartaal (laat staan een jaar) afsloot met winst. Maar in het eerste kwartaal van 2010 is er wel winst geboekt. Netto bijna $ 900 miljoen zelfs. Het van het bankroet herstelde GM zegt dat het geld verdiende aan de verkoop van auto's in de VS, het buitenland en natuurlijk heeft ook de verkoop van Saab aan Spyker de resultaten een flinke duw in de rug gegeven.