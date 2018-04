GM bankroet, Saab safe

Door: BV

s="internalLink" title="Officieel: GM gaat voor faillisement" href="/nieuws/13537-officieel-gm-gaat-voor-faillisement">Zoals verwacht heeft General Motors op maandag 1 juni de Amerikaanse rechtbank om bescherming tegen z'n schuldeisers gevraagd. De zogen. "Chapter 11" biedt tijdelijke opschorting van betaling en moet het management in staat stellen om, met de steun van de Amerikaanse overheid, het bedrijf op te splitsen in twee helften. In de eerste helft worden het gros van de verlieslatende activiteiten gestoken. Die zullen finaal over de kop gaan. Uit de tweede helft moet een nieuw GM geboren worden dat slanker is en hoogstens nog de helft van de schuldenlast draagt. De afgelopen weken is zwaar onderhandeld met de schuldeisers om goedkeuring te vinden voor zo'n scenario. Nadat zaterdag ook nog obligatiehouders overstag gingen en de verkoop van Opel aan de Canadese onderdelenfabrikant Magna met bemiddeling van de Duitse overheid werd afgerond, stond niets de beslissing nog in de weg. De schuldeisers krijgen een aandeel van 12% in het nieuwe GM, de Amerikaanse overheid wordt de grootste aandeelhouder met 60% van de aandelenportefeuille. Dat is een compensatie voor de $ 30 miljard staatsteun die het bedrijf ontvangt. Naar verwachting zal GM meer dan een derde van z'n 90.000 werknemers op straat zetten.

Saab werd eerder al grotendeels losgekoppeld van het moederbedrijf en zal geen hinder ondervinden van de beslissing van de Amerikaanse directie. De Zweden praten inmiddels intensief met (volgens de geruchten) drie van in het totaal meer dan 20 potentiële investeerders. Een definitieve beslissing over de verkoop van het merk wordt spoedig verwacht, maar een datum is nog niet gecommuniceerd.