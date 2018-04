1 man koopt 10 Aston One-77

Door: BV

De One-77 wordt Aston Martins duurste sportwagen ooit. Aan de meer dan 700pk sterke tweezitter hangt een prijskaartje van dik 1,2 miljoen Britse Ponden. Aanvankelijk leken elk van de 77 stuks in een mum van tijd uitverkocht, maar door de crisis trokken veel klanten hun staart weer in. Toch zijn de meeste exemplaren inmiddels besproken. De zaak is stevig geholpen door één enkele klant. Die heeft een order van liefst 10 stuks geplaatst. Goed voor, pakweg, € 15 miljoen. Aston Martin wil niet zeggen wie 10 van de meer dan 355km/u snelle bolides denkt nodig te hebben, maar de exemplaren gaan naar alle waarschijnlijkheid de boot op richting Midden-Oosten.