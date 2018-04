Maybach Coupé van Xenatec

Door: BV

Bij Maybach regent het niet bepaald nieuwe modellen. Sterker nog; het heeft er alle schijn van dat zelfs een opvolger voor de huidige limousines voor moederhuis Mercedes een brug te ver is. Een volumeproduct moest het oppermerk van de groep natuurlijk nooit worden, maar het volume blijft zwaar onder de verwachting. Extra koetswerkvarianten kunnen de cijfers een duwtje in de rug geven, maar Mercedes is al enkele jaren investeringsschuw als het op Maybach aankomt. Xenatec, een koetswerkbouwer uit Weinsburg (ook in Duitsland) broedt echter op een Maybach Coupé. Die zou het auto's als de Bentley Brooklands en Rolls Phantom coupé moeilijk kunnen maken. Nu heeft Xenatec Maybach zo ver gekregen dat het die ook echt mag bouwen.

De basis wordt de Maybach 57S. De motor blijft hetzelfde en op een grotere spoorbreedte na, geldt dat ook voor het onderstel. De structuur wordt door Xenatec echter grondig onder handen genomen. Om grotere voorportieren te kunnen monteren moest het immers de B-stijl verplaatsen. En de ranke, gebogen C-stijl wijzigt eveneens van vorm. Om een mooie gebogen daklijn te creëren plaats Xenatec zelfs de voorruit wet meer naar achteren. Het dak wordt slechts 1,48m, terwijl de auto 2,18m breed wordt. De lengte van 5,7m blijft identiek aan die van de vierdeurs.

De Duitse koetswerkbouwer wil maximaal 100 stuks van de Coupé bouwen. Een aantal dat Maybach alvast als muziek in de oren klinkt. Dat verleent het initiatief dan ook z'n volle medewerking.