Eerste details nieuwe BMW X3

Door: BV

De nieuwe BMW X3 is in aantocht. Op 20 november start de verkoop en twee maanden ervoor - op het Autosalon van Parijs - is de première gepland. Maar de constructeur geeft toch al behoorlijk wat details vrij. En ter illustratie (en wellicht ook om spionagefotografen de wind uit de zeilen te halen) krijgen we er ineens een karrenvracht beelden bovenop. Veel wijzer worden we daar niet van. Dat BMW zijn designkoers niet zou omgooien, stond als een paal boven water en de camouflage verhindert het spotten van al te specifieke details.

Het grootste nieuws zit onder de kap. De huidige X3 bolt uit en heeft daarom al even geen motorupdates meer gekregen. Bij de lancering wordt dat in één klap goedgemaakt. Dieselrijders krijgen de beschikking over een 20d met 184pk, een 30d met 260pk en een 35dmet 306pk. Wie benzine wil, kiest uit een 28i met 256pk of een 35i met 306pk. Alleen de 20d is een viercilinder, maar ten laatste in 2012 komt er ook een nieuwe instap-benzine vierpitter. De kleinste diesel heeft standaard een handbediende zesbak - al de rest beschikt van huis uit over een automaat met 8 versnellingen. Een start/stop-systeem is standaard. Wie bij de eerste wil zijn kiest overigens best uit de 20d of 35i. De rest volgt namelijk met wat vertraging. Vierwielaandrijving is standaard. Een intelligent adaptief onderstel is behalve op de topmotoren een optie.

Omdat de X3 de hete adem van de X1 in z'n nek voelt, schuift hij in het gamma wat verder op. Dan kan probleemloos door de flinke groeischeut van de X5. De tweede generatie wordt 8cm langer, 3 centimeter breder en nog eens een dikke centimeter hoger. De wielbasis gaat in de plus, en dat moeten de passagiers merken. Er is echter ook aan de bagagecapaciteit gedacht. Die groeit van 480 tot 550l.