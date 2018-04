Panoz Abruzzi: Batmobiel achterna

Door: BV

Dit weekend is het weer zover. Het circuit van Le Mans wordt dan het toneel voor z'n meest legendarische race; de 24 Heures. Traditioneel is dat het moment dat beloftes ingelost of gebroken worden. We zien wel of Audi Peugeot weer in het stof doet bijten. Of niet. Eén belofte wordt in elk geval gehouden. De piepkleine nicheconstructeur Panoz stelt er z'n nieuwe model voor. Dat heet Abruzzi. Dat ontwerpers tegenwoordig hun hand niet omdraaien voor een extra lijntje, weten we al, maar aan deze hedendaagse Batmobile, kunnen de meeste bolides nog een puntje zuigen. Onnodig te stellen dat Panoz niet mikt op discreet transport. Wél op snelheid overigens. Technische details zijn nog karig, maar achter de vooras zit alvast krachtcentrale die 600pk opwekt.

Tussen nu en 2013 zal Panoz exact 81 auto's bouwen. Elk exemplaar komt overeen met een wedstrijd op Le Mans en dat is waar de auto's afgeleverd zullen worden. Klanten krijgen meteen een rijcurcus op een deel van het circuit en voor de race in kwestie mag de klant even heel de legendarische omloop afrijden. Prijzen zijn er nog niet, maar als je ernaar moet vragen...