Ferrari 612 GTO boven 599 GTO?

Door: BV

En wat als Ferrari nu eens een 612 GTO zou maken? Die past dan boven de 599 GTO. Voor zover bekend, staat een dergelijke creatie niet bij het merk met het Stijgerende Paard in de planning, maar misschien is het tijd voor een aanpassing. De Berlijnse ontwerper Sasha Selipanov ziet daar wel wat in en doet Ferrari en stijlhuis Pininfarina alvast deze suggestie. De architectuur met voorin centraal opgesteld motorblok kan bij de 612 Scaglietti geleend worden. De rest is een vrij intrigerende mix van moderne sportwagenlijnen (denk richting Aston Martin One-77), verwijzingen naar recente Ferrari's (we herkennen de lichtunits van de 458 Italia) en de noodzakelijke in merkgeschiedenis gewortelde stijlelementen. Het is evenwel niet meer dan een denkoefening.

Spontaan nieuwe concepten uitwerken is voor aspirant-autodesigners een uitgelezen manier om zich in de kijker te werken. Afgelopen maand alleen al passeerden een Mercedes Offroader, de fictieve Lamborghini Navarra en deze GTO de revue.