Lamborghini Navarra Concept

Adam Denning is een Amerikaan die is afgestudeerd aan de Scuola Politecnica di Design in Milaan. Daar heeft hij auto-ontwerp gestudeerd. Momenteel werkt de designer bij vliegtuigbouwer Lockheed Martin, maar hij kan toch niet laten af en toe eens een vierwieler te pennen. Deze Lamborghini Navarra is zijn visie op de opvolger van de Murcielago. De inspiratie is zowel afkomstig van de klassiekers bij Lambo (vanaf de legendarische Miura) als uit de vliegtuigsector. De Italianen hebben met de Reventon immers zelf al duidelijk aangegeven daar niet ongevoelig voor te zijn. Het F-22 Raptor gevechtsvliegtuig stond daar immers model. En toevallig werd die grotendeels door Lockheed ontwikkeld...

De Navarra is bedacht op een onderstel met een langere wielbasis en grotere spoorbreedte als de huidige Murcielago, maar wordt net iets minder lang. In de vormgeving worden scherpe lijnen en organisch gevormde vlakken gecombineerd. Onder de kap is plaats voor een V12 en de constructie zou nagenoeg geheel uit carbon kunnen geschieden.

Lamborghini heeft de Murcielago-opvolger (voorlopig Jota geheten) al nagenoeg klaar. Dus met deze suggesties wordt alvast geen rekening gehouden. Misschien een volgende keer.