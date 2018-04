Door: BV

Morgan heeft na de opgemerkte Aeromax nog een modernistisch project op stapel staan. Dat is de EvaGT. De basis van beide projecten is gelijk, al wordt het onderstel van de Aeromax voor de gelegenheid nog maar eens opgewaardeerd.

Van het koetswerk krijgen we voorlopig alleen een schets. Morgan wil alleen kwijt dat het bijzonder veel oog heeft gehad voor de luchtweerstand en daarom traditionele ‘spoilers' (letterlijk dan) als deurgrepen zo veel mogelijk worden verzonken. Met de andere specificaties zijn de Engelsen wel gul. Onder de kap komt een bij BMW gekochte drieliter biturbo met 306pk. Dat is voldoende voor een acceleratietijd van 4,5 seconden en een top van 273km/u. Omdat de Morgan EvaGT zowel een onderstel als een koetswerk uit aluminium heeft, blijft het gewicht immers beperkt tot 1.250kg. Het verbruik is ook een meevaller; nauwelijks meer dan 7l, of 200gr CO2/km.

Met die laatste cijfertjes kan het niet anders of Morgan klopt zichzelf op de borst voor z'n inspanningen op het vlak van milieu. En ja hoor... de kleine Britse autobouwer trekt de kaart van de ‘duurzaamheid'.