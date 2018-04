Mercedes S-Klasse Coupé gelekt

Door: BV

Bij Mercedes zelf wordt niet moeilijk gedaan over een nieuwe versie van de CL. Natuurlijk komt die er. Alleen zal die naar alle waarschijnlijkheid S-Klasse coupé heten. Kwestie van het aantal letterwoorden in het gamma te beperken. Om dezelfde reden heet de nieuwe CLK ook E-Klasse coupé, met het onderstel van de C-Klasse maar de looks van de E.

De herwerkte CL behoudt het gros van z'n koetswerkpanelen en naar verwachting valt ook onder de kap weinig nieuws te rapen. We vermoeden dat er meer gizmo's en gadgets in het interieur terug te vinden zullen zijn, maar officiële informatie ontbreekt nog. Wat we wél zeker weten is dat de smoel herwerkte lichtunits krijgt, in de AMG-uitvoering zal pronken met agressiever ogende bumperschilden, dat LED-dagrijlichten hun intrede doen en dat zelfs de motorkap op extra vouwlijnen wordt geïntroduceerd. Van de neus is dit beeld immers gelekt.