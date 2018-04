Kia overweegt alfanummerieke modelnamen

Door: BV

Je kon de bui zien hangen; Hyundai besloot enkele jaren geleden dat het z'n weinig inspirerende modelnamen zou dumpen ten voordele van een letter-cijfer-combinatie. Zo werd de Getz-opvolger de i20, de Accent de i30 en de Tucson de iX35.

De aanpassingen lijken in de smaak te vallen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat bij zustermerk Kia nu ook wordt nagedacht over modelaanduidingen van het alfanummerieke type. De Cee'd, Soul, Carens, Sportage en Sorento worden daardoor binnenkort misschien een nummer. De aanpassing is het meest waarschijnlijk voor de Europese markt. In de VS en Azië heeft men minder een traditie in cijfertjes en lettertjes en blijft alles wellicht bij het oude.