Eerste weetjes nieuwe Maserati Quattroporte

Door: BV

In 2012, dan komt Maserati met een nieuwe Quattroporte. Die grote, sportieve limousine krijgt de zware taak het minstens even goed, liefst nog beter, te doen dan de succesvolle huidige generatie. Zwaar, omdat nu niet alleen potige BMW's, Audi's en Mercedessen aan de klantenbasis liggen te knabbelen, maar omdat ook de Porsche Panamera en Aston Martin Rapide mikken op de kapitaalkrachtige snelle vierdeursliefhebber.

Twee jaar voor de introductie is de Fiat-dochter druk bezig met de ontwikkeling. De eerste details zijn inmiddels uitgelekt. De volgende Quattroporte ruilt z'n atmosferische V8 voor een dubbel geblazen V6, achterwielaandrijving voor vierwielaandrijving en een bij Ferrari geleende automaat voor een achttrapsversnellingsbak van fabrikant ZF. Volgens de eerste geruchten omvat de mix ook een start/stop-systeem en is er zelfs sprake van milde hybridetechniek. Niet onlogisch, dat laatste, want er wordt bij Ferrari aan gewerkt.

Maserati stelt zichzelf tot doel ook nog een hoop gewicht te besparen. Dat moet het mogelijk maken om de prestaties te verbeteren en tegelijk minstens 15% brandstof en CO2-emissie te besparen.