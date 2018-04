Eerste info BMWs revolutionaire stadsmini

Door: BV

Over het BMW Megacity project - een elektrisch aangedreven compacte stadsauto - gaan al een hele tijd geruchten. Nu komt het merk voor het eerst over de brug met specificaties. En die zijn veelbelovend, behalve voor de prijs.

Twee constructiemethodes worden in het chassis gebruikt. Een grotendeels in aluminium opgetrokken chassis en een passagierscel met plaats voor vier personen en een minimum aan bagage in met koolstofvezel versterkte kunststof. Dat is even sterk als staal, maar weegt de helft. Het zal de eerste keer zijn dat carbon wordt gebruikt op dergelijke schaal in een voertuig voor massaproductie.

In het chassis vinden we een centraal gemonteerde batterijenset en een elektromotor met een vermogen van 100kW. Voldoende voor flukse stadsprestaties en een topsnelheid van 145km/u. Begrensd, want BMW geeft aan dat de Megacity sneller zou kunnen, maar dat zulks te veel zou wegen op de autonomie. Maar hoe ver je exact geraakt met een batterijlading, zegt het merk nog niet. Door gebruik te maken van aluminium kon 30% gewicht bespaard worden.

Apart detail nog; net als bij de elektrische Mini E, zal BMW proberen zo veel mogelijk vertragingsenergie te recupereren. Dat betekent dat de Megacity niet gewoon zal uitbollen als je het gaspedaal loslaat. De Megacity zal, net als de Mini E, behoorlijk vertragen. Je kan die vertraging doseren met het gaspedaal. De Duitsers denken dat de Megacity daardoor met slechts één pedaal te rijden zal zijn. Er komt uiteraard nog wel een rempedaal, maar als je de ingenieurs moet geloven, gebruik je dat dan enkel in nood.

De Megacity hoort in 2013 bij de verdeler te staan.