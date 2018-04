Infiniti werkt aan kleine hatch

Door: BV

De Europese verkoopsaantallen van Lexus steken Infiniti de ogen uit. Nissan luxemerk wil Toyota's hoog gepositioneerde dochtermerk zo snel mogelijk in alle segmenten beconcurreren. En dat betekent ook dat er een antwoord wordt geformuleerd op de aanstormende baby-Lexus. De CT200h mag zich ten vroegste in 2013 aan een extra concurrent verwachten.

Infiniti wil, naast een eerder aangekondigde elektrische variant op de Nissan Leaf, ook een compacte drie- of vijfdeurs aanbieden. Die wordt ontwikkeld met het oog op de Europese consument, al is niet uitgesloten dat het model ook elders in de catalogus verschijnt.

Over platform en motorversies is het nog gissen, al is nu reeds duidelijk dat de voorwielen de aandrijving voor hun rekening zullen nemen. Het lijnenspel baseert Infiniti volgens de eerste berichten op de Essence Concept (foto).