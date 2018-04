Transtar droomt van 2.000pk Dagger GT

Door: BV

Transtar Racing wil z'n eigen supersportwagen. En dat moet deze Dagger GT worden. Momenteel is dat niets meer dan een paar knappe computerimages en een hoop beloftes. Als het die zou kunnen waarmaken wordt de Dagger GT een sportauto zoals we die nog niet eerder gezien hebben. Wordt de Bugatti Veyron Super Sports al nerveus? Niet echt.

Transtar heeft het over een bijna 10l grote V8. Goed voor dik 1.300pk in standaardvorm en meer dan 2.000pk met specifieke brandstof. En omdat de open tweezitter helemaal lichtgewicht is, kan de sprint naar 100km/u in zowat anderhalve second. Van stilstand naar 100km/u en weer naar nul mag niet meer dan 4 tellen in beslag nemen. En de beloofde topsnelheid? Net boven 500 (vijfhonderd!!) km/u. In een open sportauto? Zoals gezegd, Bugatti is nog niet ongerust.

De kakelverse fabricant maakt zich sterk dat hij al volgend jaar de eerste exemplaren kan uitleveren. Voor zo'n $ 400.000.