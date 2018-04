Land Rover Defender kan nog 15 jaar mee

Door: BV

Land Rover heeft bij de presentatie van de Range Rover Evoque in z'n kaarten laten kijken. In de toekomst komen er twee productlijnen; Range Rover en Land Rover. En het water tussen beiden wordt dieper dan het nu is. Land Rover blijft z'n veelzijdigheid hoog in het vaandel dragen terwijl Range Rover de resoluut luxueuze en op prestaties gerichte tak wordt. De Evoque is daar de eerste voorbode van. In de toekomst komt er een aparte platform-strategie voor beide productlijnen. Daarin zou flink wat aluminium gebruikt worden om het gewicht van de producten te beperken.

Dat betekent meteen ook dat bij Land Rover gedacht wordt aan een bijzonder capabel, nieuw, en modulair onderstel. Inmiddels is al meermaals uitgelekt dat daar een Defender-opvolger bijhoort, onder de codenaam Project Icon. Dat betekent evenwel niet dat die voor meteen is. In de jaren '80 en zelfs vorig decennium werden al projecten opgestart om de oer-Land-Rover af te lossen.

Door de strenger wordende veiligheids- en emissiewetgeving (uitstootnormen en airbags zijn grote struikelpunten bij de homologatie van toekomstige Defenders) zag het er een tijd naar uit dat de Defender in 2013 aan het eind van z'n meer dan zestigjarige carrière zou komen. Inmiddels is Land Rover optimistischer. Niet in de Europese regels voor personenwagens, maar die voor licht vrachtvervoer zijn nog mogelijkheden om de Defender langer te kunnen verkopen, klinkt het. Concreet bekijkt Land Rover de mogelijkheden om alle versies van het product te homologeren als lichte vrachtwagen, terwijl dit momenteel slechts voor enkele het geval is. Land Rover is optimistisch over de uitkomst. "Momenteel ziet het er naar uit dat de Defender nog 15 jaar meekan", klinkt het.