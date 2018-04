Honda stopt dieselontwikkeling, mikt op hybride

Door: BV

Een dieselmotor vind je bij Honda onder de kap van de CR-V, Civic en Accord. Het gaat in alle gevallen om een identieke 2,2l vierpitter - technisch goed, maar weinig aangepast aan de Belgische en Europese fiscaliteit. Nochtans is het Oude Continent de grootste markt voor diesels in personenwagens. Wie z'n adem inhoudt voor een nieuwe, compactere Honda-diesel is er aan voor de moeite. Honda heeft besloten niet langer in dieseltechnologie te investeren.

Het merk zet vanaf heden helemaal in op de hybride, in combinatie met een benzinemotor. Honda heeft aangekondigd niet enkel aan een nieuwe versie van de Integrated Motor Assist (IMA) - zoals in gebruik op de Insight, Civic Hybride en CR-V - te werken. Er komt ook een systeem voor grotere modellen. Reken dus maar op een hybrideversie van de volgende Accord en Legend.