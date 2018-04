Drive In Movies: The Sorceres Apprentice

Door: BV

Gans de zomer houden we je op de hoogte van het programma van de Utopolis Drive In Movies in samenwerking met Auto55. Vanavond, vrijdag 23 juli, wordt de spits afgebeten door The Sorcerers Apprentice.

Balthazar Blake (Nicolas Cage) is een meester tovenaar die in het hedendaagse Manhattan probeert om de stad te verdedigen van zijn aartsvijand, Maxim Horvath (Alfred Molina). Balthazar kan dit niet alleen doen, dus rekruteert hij Dave Stutler (Jay Baruchel) als zijn protegé, een schijnbaar doodgewone kerel met verborgen potentieel. De tovenaar geeft hem een spoedcursus in de kunst van de magie om samen de krachten van de duisternis te stoppen. Dave zal al zijn moed nodig hebben om de opleiding te overleven en de stad te redden als hij The Sorcerer's Apprentice wordt...

De festivalterreinen aan de Utopolis filmzalen in Mechelen openen de deuren om 20h. De film begint om 22h en tickets kosten € 5 per persoon. Meer info en het volledige programma vind je hier.