Drive In Movies: Inception

Door: BV

De tweede film op de Utopolis Drive In Movies vanavond, zaterdag 24 juli, is Inception, van Regisseur Christopher Nolan die eerder ook The Dark Knight op z'n naam schreef.

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) is een handige dief, een ware meester op het gebied van Inception: het stelen van waardevolle geheimen uit het onderbewustzijn van mensen die in de droomfase verkeren, wanneer het brein het meest kwetsbaar is. Dankzij die zeldzame gave is Cobb een veelgevraagde speler in de wereld van bedrijfsspionage, maar is hij ook in vele landen voortvluchtig. Daarnaast is hij alles kwijt wat hem ooit dierbaar was. Cobb krijgt echter de kans zijn oude leven weer terug te krijgen, in ruil voor het uitvoeren van een vrijwel onmogelijke Inception: Cobb en zijn team van specialisten moeten deze keer geen idee stelen, maar het in iemands brein plaatsen. Als ze hierin slagen, zou het de perfecte misdaad zijn. Maar hoe goed ze alles ook plannen en hoe groot hun expertise ook is, niets kan het team voorbereiden op de levensgevaarlijke vijand die elke stap die ze nemen lijkt te kunnen voorspellen. Een vijand die alleen Cobb had kunnen zien aankomen...

De festivalterreinen aan de Utopolis filmzalen in Mechelen openen de deuren om 20h. De film begint om 22h en tickets kosten € 5 per persoon. Meer info en het volledige programma vind je hier.