Drive In Movies: Date Night

Door: BV

De Drive In Movies te Mechelen pakken vanavond uit met Date Night.

Phil en Claire Foster zijn een rustig, lief koppel met twee kinderen en een huis in New Jersey. Elke week gaan ze op 'date' in een poging om het huwelijksvlammetje brandend te houden. Maar moe door hun werk en kinderen, kennen hun dates zelden een romantisch vervolg en wanneer twee van hun beste vrienden uit mekaar gaan, vrezen ze dat hun huwelijk hetzelfde lot beschoren is. Maar dat is buiten Phil gerekend. Om de sleur te doorbreken, neemt hij Claire mee naar Manhattan's hipste restaurant. Omdat ze geen reservatie hebben, besluiten ze eens avontuurlijk te zijn en zich voor te doen als een koppel dat niet is komen opdagen: de Tripplehorns. Maar al snel blijkt dat de Tripplehorns niet echt zuiver op de graat zijn en achternagezeten worden door corrupte politie-agenten. Voor ze het goed en wel beseffen, zijn Phil en Claire verwikkeld in een wild en gevaarlijk avontuur en moeten ze naast hun huwelijk nu ook hun leven redden.

De festivalterreinen aan de Utopolis filmzalen in Mechelen openen de deuren om 20h. De film begint om 22h en tickets kosten € 5 per persoon. Meer info en het volledige programma vind je hier.