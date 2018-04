Porsche maakt drie elektrische Boxsters

Door: BV

Bij Porsche wordt niet alleen aan hybrides gewerkt. Volgen jaar start het bedrijf uit Stuttgart praktische tests met geheel elektrische modellen. Het merk bouwt daarvoor drie Boxsters.

Door de drie geheel elektrische auto's in normale gebruikssituaties in te zetten, wil Porsche meer inzicht krijgen in de voordelen en beperkingen van de verschillende systemen. En het bedrijf windt er geen doekjes om; er komt zeker een elektrische sportauto in het programma.

Welicht werkt Porsche ook in de richting van een productieversie van de 918 Spyder. Die spectaculaire plug-in-hybride met (eveneens) een centraal opgestelde verbrandingsmotor combineerde een verbruiksgemiddelde van amper 3 liter met een vermogen van ruim 600pk.