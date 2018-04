Hidalgo is nieuw en héél retro

Door: BV

Het Zwitserse Helvetic Motor Company komt op de markt met een alternatief voor mensen die een zwak hebben voor retro-styling, maar niet kunnen leven met de nadelen van een halve eeuw oude bolides. De Hidalgo is fonkelnieuw en -vooral- onderhuids gewoon een Mercedes SLK 55AMG. Aan de 5,5l V8 met 355pk, de automatische transmissie en de achterwielaandrijving, is niet geraakt. Voor onderhoud kan je daarmee gewoon aankloppen bij je Mercedes-dealer.

Het koetswerk in Bugatti Atlantic-stijl, is gewoon bovenop het Mercedes-onderstel geplaatst. Wie meteen de drang voelt om een Hidalgo te bezitten, aarzelt best niet te lang. HMC zal er jaarlijks hooguit 6 bouwen. En natuurlijk hangt aan zoveel exclusiviteit een navenant prijskaartje. Reken op minstens € 350.000.