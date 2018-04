Lancia Nuova Stratos!

Door: BV

Haast exact veertig jaar geleden stelde Lancia de Stratos Zero Concept Car voor. Een door Gandini getekende racewagen met Bertone-logo op de flanken. Ontwikkeld met één doel voor ogen; het WK Rally domineren. En dat deed hij. Nu wordt de legende nieuw leven ingeblazen. Op het web circuleren enkele schimmige beelden van een testsessie op Fiat's testcircuit van Balocco - plaatjes die geschoten zijn op 21 juni.

Sinds ze uitlekten wordt er wild gespeculeerd over het in het grootste geheim voorbereide project. Nu hebben we de eerste informatie kunnen bevestigen. Het gaat niet om de door het Britse Fenomenon voorgestelde remake. Dat project dateert uit 2005 en is inmiddels -zoals zoveel supercar-projecten- een stille dood gestorven. Maar het heeft Fiat ongetwijfeld wel geïnspireerd. De nieuwe Stratos wordt ook geen uniek exemplaar, ontworpen voor een rijke klant. Maar een prettig betaalbaar vervoermiddel voor de massa is het natuurlijk ook niet. De waarheid ligt ergens tussen de twee. De Nuova Stratos wordt het vlaggenschip voor Lancia en komt in een beperkte oplage voor een aanzienlijk prijskaartje. Net als de uitverkochte Alfa Romeo 8C Competizione.

Fiat vroeg drie grote Italiaanse stijlhuizen om een ontwerp. De voorstellen zijn allen op reële grote uitgewerkt. Finaal viel keuze de keuze op het design van Pininfarina.

Het stijlhuis deed vanzelfsprekend veel inspiratie op bij het origineel. De opklaplampen zijn inmiddels verboden, maar de sterk hellende snuit, uitpuilende achterwielkasten, ronde enkelvoudige achterlichtunits en de forse geïntegreerde vleugel zijn allemaal van de partij. Het Italiaanse stijlhuis hield zelfs de afmetingen compact. Moderne toevoegingen zijn LED-dagrijlichten en een diffuser in de achterbumper. Zoals de Alfa 8C Competizione gebruik maakte van Maserati-techniek, gaat Lancia te leen bij Ferrari. De oorsprong van het chassis is nog onbekend, maar we zetten ons geld op een ingekorte Ferrari-bodemplaat eerder dan op een nieuwe ontwikkeling. Achter de cockpit ligt alvast een V8 van het Stijgerende Paard. Niet zo slecht bekeken, want in het origineel lepelde Lancia de 2.4l V6 van de Dino. De traditie wordt dus gerespecteerd. Het koetswerk is geheel uit carbon vervaardigd. Het zwarte testexemplaar dat ook op deze beelden te zien is, is eigenlijk niet gelakt, maar naakt.

Meer details heeft het project nog niet prijsgegeven.