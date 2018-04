Officieel: Saab 9-4X debuteert in november

Door: BV

Saab heeft het Autosalon van Los Angeles gekozen voor de introductie van de nieuwe 9-4X. Dat meldt de organisatie van de autoshow. Daarmee onderlijnt de constructeur het belang van het model voor de Amerikaanse markt. Wanneer de productieversie ook effectief in de catalogus verschijnt, en met welke motoren, is nog niet geweten. Een tweeliter viercilinder turbomotor, een 2.8l V6 met turbo en een tweeliter common-rail turbodiesel liggen evenwel voor de hand.

Het onderstel is gelijk aan dat van de Cadillac SRX. De 9-4X zal in Mexico gebouwd worden, waar de evenknie van General Motors van de band loopt. Aan het uiterlijk van het studiemodel uit 2008 (foto's) is nauwelijks geraakt.