Helemaal nieuw: Cadillac SRX

Door: BV

Cadillac zal op de Detroit Motorshow uitpakken met deze fonkelnieuwe SRX. Die is eigenlijk gebaseerd op de Provoq concept car, die vorig jaar op dezelfde beurs stond te pronken. Cadillac liet toen nog uitschijnen dat het model de voorbode was van een kleinere BRX, maar dat was om de autosector op het verkeerde been te zetten. Het is de nieuwe generatie SRX, al heeft deze evolutie niets meer gemeen met de voorgaande generatie. Fonkelnieuw heet dat.

De SRX van de vorige generatie was gebaseerd op GM's Sigma-platform (ook wel gekend van de Cadillac CTS). Dat beketende dat het model beschikbaar was met achter- of vierwielaandrijving. Ditmaal wordt GM's Theta-platform als basis gebruikt. Dat wil zggen dat we DNA van onder meer de Opel Insignia en de aanstormende Saab 9-4X onder de huidplooien terugvinden. Een concreet verschil is dat de nieuwe SRX met voor- of vierwielaandrijving te krijgen is en dus niet langer voor propulsie kiest. De AWD-versie maakt gebruik van een Haldex-systeem dat het koppel continue variabel over voor- en achteras verdeelt en ook nog eens één van beide achterwielen extra vermogen kan toedelen. Dat systeem kennen we ook van bij Saab, waar het debuteerde op de Turbo-X.

Onder de kap komen twee zespitters die benzine door de cilinders blazen. De eerste heeft een slagvolume van drie liter en tekent voor 260pk. Wie graag wat meer pit wil opteert voor een dubbel geblazen 2,8l V6 (inderdaad, ook al van bij Saab). Dat blok brengt 300pk op. Beide motoren worden gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Het ligt voor de hand dat Cadillac de SRX op de Europese markt wil introduceren. Het merk legt immers de laatste hand aan een V6-diesel, maar momenteel is nog onduidelijk wie voor de import zal instaan.