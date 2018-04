Audi werkt aan A3 Sedan

Door: BV

Voor wie het was ontgaan; de VW-Audi-groep wil nog tijdens dit decennium uitgroeien tot de grootste autobouwer ter wereld. Toyota het vuur aan de schenen leggen gaat alleen door in elk segment aanwezig te zijn. Dat betekent volgens sommige bronnen ook dat de Audi A3 een vierdeursversie nodig heeft. Een echte sedan met een koffer, die in 2013 (op basis van de volgende A3-generatie) in de catalogus zal verschijnen.

In Europa moeten we er niet meteen onze adem voor inhouden. De drie- en vijfdeursversies (dat is dan de Sportback) zijn hier dermate goed ingeburgerd dat er weinig of geen groeipotentieel is. Maar in de VS is het een andere zaak. Bij de hele kleintjes (à la Ford Fiësta) gaan de hatchbacks er relatief vlot over de toonbank, maar in het segment van de A3 verkiest de Amerikaan toch een koffer. Als Audi doorzet, is het het enige Duitse ‘premium-merk' dat in die klasse een drievolumekoetswerk aanbiedt.