Alleen topscores op EuroNCAP

Door: BV

De onafhankelijke Europese Crashtest-organisatie heeft weer vier nieuwkomers tot schroot herleid. Het gaat om de Citroën C4, Suzuki Swift, Honda CR-Z en Hyundai iX35. Het resultaat is eenduidig positief; alle modellen halen vijf sterren binnen.

Op de bescherming voor volwassen inzittenden scoren alle wagens 90% of hoger. De Swift is de beste leerling met een topscore van 94%. Kinderen zitten dan weer het best in de Hyundai iX35; die haalt 88% terwijl de Honda met 80% het minst overtuigt. De Japanse Hybride is dan wel weer het vriendelijkst voor voetgangers. De score bedraagt er 71%. De scores op dit onderdeel liggen beduidend verder uit elkaar dan bij de bescherming voor inzittenden. Citroën haalt amper 43%, Hyundai 54% en Suzuki 62%.

Het vierde criterium is dat van de actieve veiligheid. De EuroNCAP had eerder al aangegeven dat de aanwezigheid van stabiliteitscontrole een criterium werd om de vijf-sterren-score binnen te kunnen halen. Daarom is de score van de C4, die een indrukwekkende 97% haalt, een tikkeltje eigenaardig. De instapversie beschikt immers niet in alle landen over ESP, maar Citroën heeft de EuroNCAP overtuigd dat toch niemand die koopt. De Honda CR-Z scoort 86% terwijl de Hyundai en Suzuki gelijk eindigen met 71%.