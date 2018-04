Hyundai Concept RB in Moskou

Door: BV

Op het Russische Autosalon presenteert Hyundai de Concept RB. Dat is een compacte, dynamische gelijnde vierdeurs die vanaf volgende lente in productie gaat in de fabriek van de constructeur in Sint-Petersburg.

Hyundai beweert dat het ontwerp gebaseerd is op de elegante lijnen van een Orchidee. Blikvangers zijn de vijfhoekige combinatie-grille op de neus, de ver in de flanken doorgetrokken koplampen en de L-vormige mistlichten.

Wanneer de sedan voor de Russische markt in productie gaat, krijgt hij een 1.4l of 1.6l benzinemotor onder de kap. De eeste levert 107pk en 135Nm, de tweede 124pk en 135Nm.