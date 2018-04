Honda Jazz als hybride

Door: BV

Honda is de eerste om een hybride aan te bieden in het zogeheten B-segment. Het IMA-systeem van de Insight en CR-Z wordt nu ook ingebouwd in de Jazz. Het model debuteert op het Salon van Parijs.

Het nieuwe model is uitgerust met dezelfde motor als de Insight Hybrid, de 1.3 i-VTEC, gekoppeld aan een CVT met ertussen een elektromotor waardoor een parallelhybridesysteem wordt gevormd. Net als de Insight en Civic Hybrid zal ook de Jazz Hybrid bij lage en middelhoge snelheden puur elektrisch kunnen rijden.

Uiterlijk onderscheidt de Jazz Hybrid zich van de huidige Jazz-modellen door gewijzigde koplampen met blauwe rand, transparante achterlichten, een nieuwe grille, hertekende bumpers en een achterklep met verchroomd profiel. Dit nieuwe hybridemodel zal verkrijgbaar zijn in de bestaande kleuren plus een speciale metaalglanslak Lime Green.

Ook het interieur werd opgefrist, met een dashboard in een donkere kleur die sterk contrasteert met de blauwe verlichting van de bedieningselementen. Deze nieuwe hybride is bovendien leverbaar met lederbekleding. De Jazz Hybrid komt begin 2011 in een aantal Europese landen op de markt. Prijzen en specificaties worden later bekend gemaakt.